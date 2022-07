Rothleimmühle will Nordhäuser Ehrenfriedhof künftig als Lernort nutzen

Nordhausen. In Nordhausen vereinbaren der Verband Deutscher Schullandheime und der Verband Deutsche Kriegsgräberfürsorge eine Kooperation – für mehr Friedenserziehung.

Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs gibt es immer weniger. Dabei ist Europas Frieden wie seit Jahrzehnten nicht mehr in Gefahr, in der Ukraine hat ihn der russische Präsident Wladimir Putin brutal zerstört. „Demokratie-Erziehung ist unsere große Zukunftsaufgabe, das Friedensthema muss Lerngegenstand sein“, sagt Ehrhard Beutel, Vorsitzender der Stiftung Deutsches Schullandheim.

Im Verband Deutscher Schullandheime ist auch das Nordhäuser Jugendgäste- und Bildungshaus Rothleimmühle organisiert. Dass sich Vertreter aus mehreren Bundesländern jüngst hier zum Thema trafen, liegt auch an dessen Vorreiterrolle in diesem Metier. „Wir kooperieren seit 1995 mit der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, das ist ein wichtiges Standbein unserer Arbeit“, erklärt Carmen Witzel, die die Rothleimmühle leitet.

Doch damit soll es nicht belassen werden: Angedacht ist auch, den Ehrenfriedhof am Stresemannring als Lernort zu nutzen für Schülergruppen, die Projekttage zur Friedens- und Demokratieerziehung in der Rothleimmühle verbringen. „Es gilt, der nachwachsenden Generation im Sinne von tiefgehender Friedenserziehung Kenntnisse und Emotionen zu vermitteln, die sie resistent gegen jedwede Form von Ideen zur Gewaltanwendung und Unterdrückung machen“, umschreibt Carmen Witzel das Anliegen.

Auf offene Ohren stößt die Rothleimmühle hiermit beim Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Dessen Verbandsspitze will mit dem Verband Deutscher Schullandheime bundesweit kooperieren, fixierte dies jüngst in Nordhausen bei einem Vernetzungstreffen auch vertraglich. Angedacht sind beispielsweise Projekte speziell für Jugendliche im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), die 25 Bildungstage absolvieren müssen, unter anderem zu Friedenserziehung.

Bis Mitte nächsten Jahres will die Stadt Nordhausen den Ehrenfriedhof mit einem Informations- und Leitsystem ausstatten. „Es ist eben nicht nur ein Park, sondern ein Ort der Erinnerung an das Schicksal von mehr als 2000 dort Begrabenen“, sagt Sebastian Fehnl, Bildungsreferent beim Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge Thüringen. Neben Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen aus der Zeit des Nationalsozialismus sind auf dem Ehrenfriedhof auch Soldaten der Sowjetarmee bestattet. Eine größeren Friedhof dieser Art gibt es thüringenweit nicht.