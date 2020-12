Rückblick 2020: Frust an und auf Südharzer Straßen

Nordhausen. Die Bagger rollen. Endlich, atmen Holbach und Günzerode auf: Ihre Ortsumgehungen sollen bis 2026 gebaut sein, heißt es beim Spatenstich für den letzten Lückenschluss der Bundesstraße 243n im September. Es ist das größte Bauprojekt im Südharz des vergangenen Jahrzehnts – und dürfte es auf absehbare Zeit auch bleiben.

Knapp zehn Kilometer dieser neuen Straße verschlingen 58 Millionen Euro – viermal so viel Geld wie einst das Nordhäuser Bürgerhaus, dreimal so viel wie der laufende Feuerwachen-Neubau.

Straßenbau kostet viel Geld – und ebenso viele Nerven: sowohl der Autofahrer als auch jener Menschen, durch deren Dörfer die umgeleitete Blechlawine rollt. Während für die neue B 243 die ersten Brücken entstehen, wird ab September die Straße in Holbach voll gesperrt. 19 Kilometer mehr muss seither und noch bis April 2021 fahren, wer von Mackenrode nach Nordhausen will. In der Gegenrichtung sind zwar nur drei Kilometer mehr als üblich zu fahren, doch geht es in Schiedungen so eng zu, dass eine Ampel nötig ist. Staus sind vorprogrammiert.

Belastet sind ebenso jene Orte, durch die inoffizielle Ausweichrouten führen: Obersachswerfen und Branderode nördlich der B 243, Friedrichsthal und Etzelsrode südlich der Bundesstraße. In Branderode streifte ein Lkw bereits ein Haus, Fußgänger finden noch nicht einmal auf einem Gehweg Sicherheit. „Wir sind hilflos und werden gerade kaputt gefahren“, klagt im November Friedrichthals Ortschefin Franka Hitzing (FDP).

Hilflos – so fühlen sich auch im nordöstlichen Landkreis viele. Nicht der Bau von Straßen, sondern so viele Holztransporte wie nie erzürnen in Buchholz und Stempeda, ebenso in Harztor. Die Lastwagen steuern das Holz-Werk in Rottleberode an – mit Stämmen aus dem Harz. Dürre und Borkenkäfer haben auch dort dem Wald enorm zugesetzt. Obendrein ist in Breitenstein die Hauptstraße nach einem Erdfall auf unbestimmte Zeit für Lastwagen gesperrt und manch Fahrer lässt sich vom Navi auf der kurzen Strecke über Buchholz und Stempeda leiten. Die vielen 40-Tonner seien eine „Katastrophe“, klagt Stempedas Ortschef Riccardo Roßmell (parteilos) nicht erst, nachdem im Juni ein Holzlaster nahe des Dorfs umgekippt ist. Sein Buchholzer Amtskollege Thomas Gerlach (parteilos) nennt die Situation „beängstigend“. Binnen 19 Stunden zählen Dorfbewohner im Oktober 592 Lkw, darunter 170 Holztransporte.

Allein, ihre Hilferufe verhallen – in den zuständigen Behörden zuckt man ratlos mit den Schultern. Außer einem 30er-Tempolimit in Harzungen gen Neustadt ändert sich nichts.

Warten auf Besserung: Auch die Rehunger können davon ein Lied singen. Die Straße nach Sollstedt und Deuna hat seit Jahren den inoffiziellen Titel der schlechtesten Landesstraße in der Region. Manch Rehunger rettete sich schon in schwarzen Humor und erklärte, deren Nummer 2049 weise auf jenes Jahr hin, in dem die Sanierung beginne. Doch immerhin: Diesen Herbst ist tatsächlich Baustart.

Anderes indes verzögert sich: der grundhafte Ausbau der Bundesstraße 4 in Ilfeld etwa oder der zwischen Netzkater und Rothesütte. Ganz zu schweigen vom Dauerdrama um den Streckenneubau in den Sundhäuser Bergen. Nicht, dass der Bund das Geld dafür nicht hätte. Nein, es fehlt seit Jahren am Baurecht. Wohl wegen einer einzigen Unterschrift eines Amtes!

Der Ausbau der B 4 als wichtigster Nord-Süd-Tangente im Südharz kommt aktuell einzig an einer Stelle voran: in Nordhausen selbst. Seit August 2019 wird Grimmelallee für rund 4,4 Millionen Euro runderneuert. Mehr als die Hälfte ist geschafft. Das heißt aber auch, dass nach der Winterpause eine weitere monatelange Belastungsprobe für Autofahrer und Anwohner der Alternativstrecken folgt. Straßenbau kostet eben.