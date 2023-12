Über den Ermittlungserfolg gegen die Drogenkriminalität in Thüringen informiert Madleen Bohlig (Mitarbeiterin KPI Nordhausen) bei einem Pressegespräch in der Landespolizeiinspektion Nordhausen.

Nordhausen Wir schauen zurück auf einen Ermittlungserfolg gegen die Drogenkriminalität.

26. Juni: In der Nordhäuser Landespolizeiinspektion informiert die Polizei über einen Ermittlungserfolg gegen die Drogenkriminalität. In der Garage eines ehemaligen Nordhäusers, werden bei einer Durchsuchung in Weimar 5,4 Kilogramm Crystal und 11 Kilogramm Marihuana gefunden. Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert von einer halben Million Euro. Dem war eine monatelange Observation vorausgegangen.