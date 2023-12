Rückblick 2023: Das war das zweite Quartal im Landkreis Nordhausen

Knapp 100 Fahrzeuge beteiligen sich am 22. April in Nordhausen an einem Autokorso, mit dem die Teilnehmer gegen die Politik der Bundesregierung demonstrieren.

1. April Der Vorsitzende der Geschäftsführung von Schachtbau Nordhausen muss seinen Posten räumen, seine Nachfolge übernimmt Danny Bodenstab. Dieser agiert nun gleichberechtigt mit André Ponndorf und Thomas Stäter. Der Bauer-Konzern nennt diesen Schritt einen Bestandteil normaler Managemententscheidungen.

12. April In Nordhausen stehen erstmals Corona-Impfverweigerer vor Gericht. Die 14 Frauen aus dem Gesundheitswesen wollen das vom Amt verhängte Bußgeld nicht bezahlen.

14. April Der Landschaftspflegeverband Südharz-Kyffhäuser legt den Grundstein für den Aussichts- und Beobachtungsturm in Rüdigsdorf.

18. April Die Nordhäuser Tafel erhält 40.000 Euro aus Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie. Mit dem Geldsegen soll der dringend benötigte neue Transporter finanziert werden.

28. April Der Neubau des Nordhäuser Bauhofs wird 16 Monate nach dem ersten Spatenstich eingeweiht. Mit 3,8 Millionen Euro ist das Objekt 19 Prozent teuer geworden als geplant.

1. Mai Nach nur neun Monaten erhöhen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe erneut die Preise. Mehr bezahlen müssen nun die Menschen, die mit dem Bus im Kreisgebiet unterwegs sind.

7. Mai Das erste Bahnhofsfest in Nordhausen versetzt Tausende Besucher drei Tage lang in Feierlaune.

8. Mai In einer Wohnung in der Leimbacher Straße in Nordhausen wird eine 86-jährige Frau tot aufgefunden. Da die Tote massive Stichverletzungen am Oberkörper aufweist, nimmt die Mordkommission Ermittlungen auf. Der Obduktionsbericht schließt aber ein Fremdverschulden aus.

Das erste Bahnhofsfest in Nordhausen ist ein voller Erfolg. Foto: Marco Kneise / FUNKE Foto Services

11. Mai Der Landkreis legt in Rothesütte den Grundstein für den größten Hexenbesen der Welt.

13. Mai In Bleicherode eröffnet eine Tagespflege. Das Jugendsozialwerk hat 3,4 Millionen Euro in den Bau investiert.

1. Juni Nordbrand Nordhausen begeht sein 75-jähriges Bestehen.

17. Juni Dietrich Rose stirbt im Alter von 68 Jahren. Mit ihm verliert Nordhausen einen großen Kämpfer für Kunst und Kultur.

19. Juni Die Nordhäuser Tafel schließt für sechs Wochen. Grund ist der enorme Andrang durch Flüchtlinge in den vorangegangenen Wochen, der die Mitarbeiter an ihre Grenzen gebracht hat.

23. Juni Die Blutspende in Nordhausen besteht seit nunmehr 60 Jahren und blickt auf eine äußerst erfolgreiche Arbeit zurück.