Rückblick 2023: Erste Eröffnung auf neuem Autohof im Kreis Nordhausen

Das Tankstellen-Team zur Eröffnung auf dem Autohof in Werther. (Archiv)

Nordhausen Wir schauen zurück auf das erste Geschäft, dass auf dem neu gebauten Autohof öffnet.

28. Juni: Direkt an der Abfahrt Nordhausen-West an der Autobahn 38 entsteht der Autohof Werther. Die Tankstelle von Total Energies ist das erste Geschäft, das eröffnet. 13 Mitarbeiter zählt an diesem Tag das Team, das sich um die ersten Kunden kümmert. Entstanden ist auch ein Gastronomiebereich, Duschräume sowie 89 Lkw-Stellplätze. Im Oktober und November werden ein Raiffeisen-Technik-Center, Penny-Markt und McDonalds eröffnen.