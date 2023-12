Nordhausen Wir schauen zurück auf Nordthüringens größtes Volksfest.

9. Juni: In Nordhausen wird vom 9. bis 11. Juni die 53. Auflage des Rolandsfestes gefeiert. Mit der Übergabe einer Amtskette ernennt der Roland kurzerhand Professor Zwanziger zum Oberbürgermeister. Für diesen ist das allerdings das letzte Volksfest, nach vierzig Jahren nimmt der 71-Jährige seinen Hut ab – oder vielmehr seinen Zylinder. Und so wird am Sonntagabend sein Abschied zelebriert.