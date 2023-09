Guten Morgen, Nordhausen Ruhe nach dem Ansturm: Zwei Großveranstaltungen in Nordhausen sind geschafft

Hans-Peter Blum über die Leistung der Ehrenamtlichen in Nordhausen.

Ich ziehe meinen Hut vor Menschen wie Petra Gerlach und Andreas Schmidt. Galt es doch am Wochenende für die Ilfelder Ortsbürgermeisterin und den Chef des örtlichen Harzklubzweigvereins gleich zwei Großveranstaltungen im Kurort Ilfeld zu stemmen: Drei Tage Ilfelder Herbstmarkt und zum krönenden Abschluss am Sonntag noch die Ausrichtung des 31. Thüringer Wandertages. Da waren alle Kräfte gefordert, um einen geregelten Ablauf in und um den Kurpark hinzubekommen.

Ohne ein eingespieltes Organisationsteam wäre das Ganze im Chaos geendet. Und der Start der Wandertouren am Sonntag war tatsächlich wegen der vielen Nachzügler sehr schwierig zu bewerkstelligen. Da galt es Ruhe zu bewahren, damit alles in den geordneten Bahnen ablaufen konnte. Waren die Wanderer erst einmal auf dem Weg, konnten die Organisatoren zum ersten Mal durchschnaufen.

Am Nachmittag war dann noch einmal Konzentration gefragt, als die Wanderer zurück im Kurpark eintrafen. Am Ende waren alle Beteiligten froh, dass es keine größeren Komplikationen gegeben hat.

Kommentar zum Beitrag: Mehr als 600 Teilnehmer beim 31. Wandertag im Landkreis Nordhausen