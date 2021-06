Rund 38.000 Amphibien im Teichtal gezählt

Ein Bergmolch-Männchen ruht auf der Hand von Wiebke Pasligu, die am Seeufer im Teichtal von Hainrode hockt.

Hainrode. Der Schutzzaun am Straßenrand hat sich auch diesmal bewährt.

Das Teichtal ist Amphibienland. Es hat einen besonderen Stellenwert, da es deutschlandweit das Gebiet mit dem höchsten Amphibienvorkommen ist. Vor allem Molche – wie der geschützte Kammmolch (im Volksmund: „Wasserdrache“) – wandern von den angrenzenden Wäldern zu den Teichen. Aber auch Frösche, Erdkröten und die seltenen Geburtshelferkröten sind hier zu finden.

Das Team vom Südharzer Landschaftspflegeverband hatte im März zum Schutz der Tiere, da diese eine befahrene Straße überqueren müssen, einen Amphibienzaun errichtet und ihn seitdem zweimal täglich kontrolliert. Nach dem Zaunabbau vor einigen Tagen hat der Verband jetzt seine Bilanz gezogen. Und die kann sich sehen lassen.

Insgesamt seien 38.000 Tiere erfasst und in die Gewässer gesetzt worden, berichtet Verbandssprecherin Silke Staubitz. Davon seien 37.000 Individuen den drei vorkommenden Molcharten (Teich-, Berg- und Kammmolch) zugehörig. Die Tiere bleiben nun bis zum Spätsommer in den Teichen, wo man sie sehr gut am Uferbereich beobachten kann.

Der Verband betreibt im Teichtal eine Molchhütte. Das sei „ein moderner Bauwagen, der als Vortragsort und Lernraum, aber auch zum Basteln und Ausruhen genutzt werden kann“, erklärt Staubitz.