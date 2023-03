Rund um die Uhr in Nordhausen Pakete kostenlos und umweltschonend abholen

Nordhausen. Umweltfreundlicher Paketversand im Südharz? Wo so etwas in der Stadt Nordhausen möglich ist und was für die Nutzung der neuen Packstation unverzichtbar ist.

Die Deutsche Post hat eine solarbetriebene DHL-Packstation in der Straße der Opfer des Faschismus 4 in Betrieb genommen. Damit gibt es in Nordhausen mittlerweile die achte Packstation. Die Kapazität des neuen, solarbetriebenen Automaten umfasst 66 Fächer.

Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre Pakete abholen, vorfrankierte Sendungen verschicken – und damit aktiv zum umweltfreundlichen Paketversand beitragen. Die App-gesteuerte Packstation kommt dabei ohne Bildschirm aus. Für die Nutzung benötigen Kunden lediglich die kostenlose Post & DHL App. Diese Packstation ist mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet, sodass sich der neue Packstationstyp mit regenerativer Energie komplett selbst versorgen kann. Die Nutzung des kostenlosen Packstation trägt zur Reduzierung von Emissionen sowie des Verkehrs in Städten bei.