Rundgang durch Neustadt

Neustadt. Geheimnisvoll ist eine Führung, die am 24. Juni in Neustadt startet.

Im Rahmen des 30. Gründungsjubiläums des Thüringer Heilbäderverbandes findet am Donnerstag, 24. Juni, ein Aktionstag in den Heilbädern und Kurorten des Landes statt. Auch Neustadt beteiligt sich erstmals mit einer ungewöhnlichen Stadtführung. Der Rundgang beginnt um 14 Uhr am großen Parkplatz. Von dort geht es zum alten Stadttor, an der Lügenbank vorbei, zum Roland, zur Sankt-Georg-Kirche, dann die Burgstraße hinauf bis zum Gondelteich. Die Tour führt durch versteckte Gassen und Wege durch die Natur und zur Liebesinsel. All dies lässt erahnen, was im Luftkurort verborgen liegt. Als krönenden Abschluss kann man sich im Restaurant Ratskeller über das Erlebte austauschen und das Buffet genießen.

Anmeldung bei der Tourist-Information unter Telefon: 036331 / 4 97 48.