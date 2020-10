Rundweg zum Ilfelder Erzbergbau wiederentdeckt

In Fachkreisen ist der Wald westlich von Ilfeld weit über den Südharz hinaus bekannt. Der einstige Abbau von Manganerz dort sucht seinesgleichen im Harz. Auch Laien die Faszination der Dinge unter der Erde zu vermitteln, haben sich die Mitarbeiter des Unesco-Geoparks Harz/Braunschweiger Land/Ostfalen zum Ziel gesetzt. Deshalb wollen sie bis Jahresende den montanhistorischen Rundweg am Braunsteinhaus wiederbeleben.

„Man brauchte beinahe eine Machete“, erinnert sich Christiane Linke, Vize-Geschäftsstellenleiterin beim Regionalverband Harz, an eine ihrer Touren auf dem etwa zwei Kilometer langen Pfad im Frühsommer. Die Natur hatte sich den Ende der 1990er-Jahre angelegten Lehrpfad in weiten Teilen zurückerobert. Umgestürzte Bäume oder meterhoher Aufwuchs versperrten vielerorts den Weg.

Landschaftspfleger schneiden die Route wieder frei

Doch das ist Geschichte: Der Regionalverband Harz fand im Naturpark Südharz einen Kooperationspartner. Dessen beide Landschaftspfleger schnitten den Weg in den vergangenen Wochen frei. In den Händen der Quedlinburger Geopark-Fachleute liegt es nun, ansprechende Infotafeln entlang der teils neu trassierten Strecke aufzustellen. Die sollen Flora und Fauna beleuchten, vor allem aber auf die vorhandenen Bergbaurelikte eingehen.

Bereits im Mittelalter wurde bei Ilfeld Manganzerz abgebaut, bergmännisch fachgerecht seit Anfang des 18. Jahrhunderts bis 1890 sowie zwischen 1916 und 1922. Das Braunsteinhaus – heute eine Gaststätte – war das Zechenhaus. Vor allem aus der letzten Betriebsperiode stammen jene Halden, steilwandigen Tagebaue, Pingen und verbrochenen Stollenmundlöchern, die noch existieren. Nur können die vom Laien in ihrer Bedeutung schnell verkannt werden. „Wir wollen den Blick schärfen und helfen, dass man mehr sieht, beispielsweise nicht nur einen Hügel, sondern eine Halde“, meint Linke.

Ein Trichter von 60 Meter Durchmesser

Besonders auffällig unter den Bergbaurelikten: ein im Durchmesser 60 Meter großer und 15 Meter tiefer Einbruchstrichter, der an den Eisenerzabbau in geringer Tiefe erinnert. Markant ist auch ein Fundament in Form eines großen Tisches an einem Steilhang: Darauf stand einst eine Dampfmaschine mit Seilrad. Damit gebremst, fuhren die beladenen Hunte einst den Bremsberg auf Schienen hinab, wo ein Fahrzeug bereit stand, um das Gestein gen Ilfeld abzutransportieren.

Der Möncheberg ist ein Geopunkt der Landmarke Poppenbergturm im Geopark – so wie etwa auch Gänseschnabel, Lange Wand oder die Burgruine Hohnstein. An solchen Geopunkten, sagt Christiane Linke, müsse auch die Infrastruktur in Ordnung gehalten werden, damit sie auch entdeckt werden können.

Für derartige Investitionen kann der Regionalverband Harz seit einigen Jahren auch auf Fördermittel vom Land Thüringen zurückgreifen. In diesem Jahr fließt aus Erfurt eine Viertelmillion Euro in alle vier Thüringer Geoparks. 33.000 Euro davon bekommt der Regionalverband Harz. Neben dem montanhistorischen Rundweg am Braunsteinhaus konnte so auch eine weitere Geopark-Stele für Mackenrode finanziert werden, können zwei Info-Tafeln auf dem Nordhäuser Petersberg und am Steinbruch Unterberg aufgestellt werden, werden die Faltblätter für die Landmarken Poppenbergturm, Burg Lohra und Kohnstein ins Dänische und Niederländische übersetzt.

Nächstes Jahr will sich das Geopark-Team um die Sülzequelle bei Niedergebra kümmern: Salzhaltiges Wasser wird dort mitten im Wald in einem kleinen Teich aufgestaut, nur ist auch dieser zugewachsen. Außerdem soll die nunmehr achte Geopark-Stele in Sollstedt aufgestellt werden. Diese, meint Landrat Matthias Jendricke (SPD), „sollen auch uns selbst daran erinnern, was unsere Region ausmacht“. Im Geopark sieht er darüber hinaus natürlich auch ein „Ergänzungspotenzial für die touristische Vermarktung des Harzes“.