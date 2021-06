Brisanter Fund zwingt Bewohner aus ihrem Haus in Nordhausen

Nordhausen. Russische Panzerfaust gefunden: Die Polizei sperrt das Gelände. Anwohner müssen ihre Häuser verlassen. Wie die Bergung der Panzerfaust ablief.

Eine russische Panzerfaust sorgte Sonntagnachmittag für Aufregung und einen mehrstündigen Polizeieinsatz in Nordhausen. Ein Passant entdeckte laut Polizei gegen 15 Uhr die Faust auf einer Wiese im Ortsteil Salza. Nachdem sich der Waffenfund bestätigte, sperrten Polizisten und die Kameraden der Berufsfeuerwehr Nordhausen die Wiese nahe der Straße Zum Schützenhaus weiträumig ab, teilte die Polizei weiter am Montagmorgen mit. Sechs Personen mussten laut dpa am Sonntagnachmittag vorsorglich ihre Wohnungen auf Grund der Sperrung verlassen.

Der angeforderte Munitionsbergungsdienst aus Erfurt gab schnell Entwarnung. Bei dem Fundstück handelte es sich um eine russische Panzerfaust, ohne Zünder. Somit bestand keine Gefahr mehr. Der Munitionsbergungsdienst nahm die Panzerfaust mit, um sie fachgerecht zu entsorgen. Gegen 18.30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden und die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren.

Mehr Nachrichten der Polizei aus Thüringen