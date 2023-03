Sägen, bohren, setzen: Kinder bauen in Nordhausen ein Uhrenmodell

Nordhausen. Nächster Aktionstag des Kinder-Kirchen-Ladens in Nordhausen widmet sich dem Zeitanzeiger der Blasiikirche. Wir verraten wann gesägt und gebohrt wird.

Ein Modell der himmelblauen Turmuhr der Blasiikirche wird am Freitag, 10. März, zum Aktionstag des Kinder-Kirchen-Ladens (Kila) um 15 Uhr detailgetreu nachgebaut. Die runden Verzierungen werden von Hand ausgesägt, Löcher gebohrt und Uhrzeiger eingesetzt, so dass die Uhr am Schluss funktionstüchtig ist. Jedes Kind kann sein Modell mitnehmen und zu Hause aufhängen. Zum Kila-Aktionstag, der immer freitags von 15 Uhr bis 17 Uhr stattfindet, sind Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren eingeladen. Gern dürfen auch Eltern, Großeltern und ältere Geschwister mitgebracht werden. Die Aktionstage finden im Pfarrhaus der Blasiikirche statt. Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos.

www.kinder-kirchen-laden.de