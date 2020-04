Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saisonstart im Rosarium am 1. Mai

Am 1. Mai wird das Tor des Europa-Rosariums Sangerhausen zur Saison geöffnet. Zurzeit blühen Frühblüher und Gehölze, schon bald sind es erste Wildrosen und frühblühende Strauchrosen. Im Mai ist der Park von 9.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, ebenso der Gartenträume-Laden und der Pflanzenverkauf. Speisen, Getränke und Eis gibt es im „Außer-Haus-Verkauf“. Ausfallen müssen wegen der Corona-Krise indes das Berg- und Rosenfest im Juni und die „Nacht der 1000 Lichter“ im August.

Kunden, die eine Jahreskarte PLUS 2020 erworben haben, können diese ab 4. Mai unter Erstattung des Differenzbetrages gegen die Jahreskarte 2020 (ohne Veranstaltungen) umtauschen. Alternativ können die Karten unter Angabe der Bankverbindung per Post eingesandt werden. Der Differenzbetrag wird überwiesen, die Jahreskarte 2020 wird zugesendet. Die Karten für die abgesagte Oldie-Disco vom 4. April können für die Disko am 3. Oktober, die für das Kabarett unter Tage mit Lothar Bölck können am 12. Februar 2021 genutzt werden. Karten können aber auch gegen Geldrückerstattung zurückgegeben werden.