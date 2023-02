Saisonstart in Nordhausen: Laufserie um den Nordthüringer Cup startet am Wochenende

Nordhausen. Ellrich beteiligt sich erstmals mit drei Wertungsläufen am Nordthüringer Volksbank-Laufcup. Für den Saisonstart in Nordhausen liegen schon 160 Anmeldungen vor.

Noch vier Mal schlafen. Dann startet die neue Saison im Nordthüringer Laufcup. Es ist die 13., die erneut von der Thüringer Volksbank gesponsert wird.

Der Auftakt ist traditionell in Nordhausen. Der Albert-Kuntz-Lauf erlebt am Sonnabend, 25. Februar, seine 45. Auflage. Es ist keine Rechenkunst notwendig, um zu wissen, dass seine Wurzeln in der DDR liegen. Der Name verrät es. Albert Kuntz war ein Kommunist, den die Nazis 1945 im KZ Mittelbau-Dora ermordeten.

Bisher haben sich 160 Freizeitläufer für den Saisonstart angemeldet. Das Online-Fenster ist nur noch bis Mittwoch geöffnet. Um Mitternacht ist Anmeldeschluss. Drei Strecken stehen zur Auswahl. Der flache Jedermannslauf rund um den Albert-Kuntz-Sportpark endet nach zweitausend Metern. Die Hauptrennen führen über den Kuhberg. Dabei sind Distanzen über 7,2 und 14,4 Kilometer zu meistern.

Sophienhof ist der nördlichste Punkt

Seinen nördlichsten Punkt erreicht der Laufcup in 75 Tagen, wenn in Sophienhof der Startschuss fällt für den Halbmarathon des 9. Harztor-Laufes. Der Gastgeber-Verein aus Niedersachswerfen bereitet erneut ein großes Event vor. Am 7. Mai können die Cup-Teilnehmer zwischen vier Strecken wählen. Der anspruchsvollste Kurs sind die 22,3 Kilometer von Sophienhof nach Sachswerfen. Die acht Kilometer beginnen am Sportplatz in Ilfeld. Einen Rundkurs über den Kirchberg bieten die fünf Kilometer. Ein flacher Laufspaß über 2000 Meter steht ebenso auf dem Programm. Online können sich die Freizeitläufer schon anmelden. 67 Frühbucher haben es bereits erledigt.

Zwei Wochen vor dem Harztor-Lauf ist Ellrich die vierte Station des Nordthüringer Laufcups. In 60 Tagen geht dort der 21. Stadtwaldlauf über die Bühne. Drei Strecken bieten am 22. April die Möglichkeit, Punkte für den Cup zu sammeln. Dafür setzen die Veranstalter erstmals auch im 1,5-Kilometer-Rennen eine Zeitmessung ein. Die beiden Hauptläufe führen über fünf und zehn Kilometer auf den bewährten Kursen im Ellricher Stadtwald. So reizvoll die Landschaft ist, dementsprechend warten auch etliche Höhenmeter auf die Starter.

Kooperation mit der Ellricher Regelschule

Laufchef Fabian Karnstedt blickt voller Vorfreude dem vorletzten Sonnabend im April entgegen. Am kommenden Wochenende soll die Online-Anmeldung freigeschaltet werden. Zum Albert-Kuntz-Lauf wollen die Ellricher ihre frisch gedruckten Flyer verteilen. Fabian Karnstedt hat zuverlässige Mitstreiter aus dem Ellricher Verein VfL 28 an seiner Seite. Auch der Arzt André Hoy von der Bergwacht unterstützt die Laufveranstaltung.

Da Fabian Karnstedt Lehrer an der Ellricher Regelschule ist, strebt er hier eine Kooperation an. So sei geplant, berichtet der 38-Jährige, Mitte April mit Schülern Projekttage im Stadtwald zu absolvieren. Die sollen unter anderem dazu beitragen, die Laufstrecken zu kontrollieren und gegebenenfalls dort, wo es nötig ist, Hand anzulegen.

Der 20. Stadtwaldlauf liegt vier Jahre zurück. Nach dieser Pause hoffen die Ellricher, nahtlos wieder an frühere Teilnehmerzahlen anknüpfen zu können. Deshalb rechnen sie bei ihrem Comeback mit mehr als 200 Startern.

Der Nordthüringer Laufcup besteht dieses Jahr aus acht Läufen. Jeder Sportler, der an mindestens vier dieser Wettkämpfe teilnimmt, kommt in die Endwertung.

Die Termine vom Nordthüringer Lauf-Cup

25. Februar: 45. Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen mit den Strecken über 2; 7,2 und 14,4 Kilometer.

18. März: 32. Possenlauf in Sondershausen mit Strecken über 1,2; 4,5; 8 und 20 Kilometer.

15. April: 45. Kyffhäuser-Berglauf in Bad Frankenhausen mit den Strecken über 2; 6; 13 und 22,2 Kilometer.

22. April: 21. Stadtwaldlauf in Ellrich (1,5; 5 und 10 Kilometer).

7. Mai: 9. Harztor-Lauf in Niedersachswerfen mit den Strecken über 2; 5; 8 und 22,3 Kilometer.

11. Juni: 40. Vogelberglauf in Bleicherode mit den Strecken über 2; 5; 10 und 20 Kilometer.

3. September: 18. Citylauf in Nordhausen mit Strecken über 1,1; 3,3; 6,6 und 9,9 Kilometer.

21. Oktober: 29. Stadtparklauf in Sondershausen mit den

Strecken über 1,2; 2,5; 5 und 10 Kilometer.