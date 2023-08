Salzaquellbad in Nordhausen vorübergehend geschlossen

Nordhausen. Ein technischer Defekt macht den Betrieb des Salzaquellbades derzeit nicht möglich. Wiedereröffnung in der kommenden Woche.

„Aufgrund eines technischen Defektes ist das Salzaquellbad in den kommenden Tagen geschlossen“, teilte Badehaus-Geschäftsführer Jens Eisenschmidt am Freitag unserer Zeitung mit. Die städtischen Mitarbeiter seien aber bemüht, schnellstens die Reparaturen durchzuführen. „Mit der Wiedereröffnung ist Ende der kommenden Woche zu rechnen“, blickt Eisenschmidt voraus. Als Alternativen stünden das Badehaus und auch das Bielener Strandbad allen Badefreunden zur Verfügung, so der Geschäftsführer aus Nordhausen.