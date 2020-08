Salzstraße in Ellrich bald fertiggebaut

Gute Nachricht für die Anlieger der Salzstraße, Johann-Sebastian-Bach-Straße und Goethestraße in Ellrich. „Mit dem Straßenausbau wollen wir bis Ende Oktober, Anfang November durch sein“, teilt Ellrichs Bauamtsleiter Matthias Schwarze mit. Sei dieser Abschnitt geschafft, werde sich die Baufirma dem nächsten Teilstück der Großbaumaßnahme zuwenden. „Dann kommt die Wernaer Straße zwischen Salzstraße und Heimstraße an die Reihe“, kündigt Schwarze an. Eine Vollsperrung sei dafür unabdingbar. In diesem Zug soll auch die schadhafte Zorgebrücke in der Jüdenstraße durch das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr saniert werden. Die komplette Fertigstellung des Straßenbaus ist für 30. Juni 2021 geplant.