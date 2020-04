Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sammelstelle für Elektro-Altgeräte bleibt in Nordhausen erhalten

Die zentrale Sammelstelle für Elektro-Altgeräte ist in Nordhausen längst etabliert. Seit Jahren bietet die Nordthüringer Lebenshilfe diesen Service an ihrem Hauptwerkstattgebäude hinter der Steinmühle an. Alle privaten Haushalte können hier kostenlos und ohne Sperrmüllkarte ihren Elektronikschrott abgeben. Dieser wird dann fachgerecht recycelt und entsorgt. Gegenwärtig arbeiten 70 Personen mit unterschiedlicher Art und Schwere ihrer Behinderung in den Arbeitsgruppen des Recyclingbereiches.

Bereits seit dem Jahr 2006 besteht zwischen dem Landkreis Nordhausen und der Nordthüringer Werkstätten gGmbH ein Vertrag zum Betreiben dieser Sammelstelle. Inzwischen haben sich diverse Gesetze verändert. Deshalb muss der Vertrag eine neue Fassung erhalten. Gelten soll dieser bis Ende des Jahres 2022. Die vorberatenden Ausschüsse des Kreistages für Finanzen und Umwelt haben dem neuen Vertrag bereits im März zugestimmt. Am Montag gaben nun auch die Mitglieder des Kreisausschusses grünes Licht.