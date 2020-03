In der Sangerhäuser Straße in Nordhausen steuern die Bauarbeiten auf ihr Finale zu. Ab Mittwoch kommt hier der Asphalt.

Nordhausen.

Sangerhäuser Straße Nordhausen: Ab Mittwoch kommt Asphalt

Die Bauarbeiten in der Sangerhäuser Straße in Nordhausen nähern sich ihrem Ende. Laut Baustellenbericht des Rathauses ist noch bis Ende des Monats mit einer Sperrung zu rechnen. Derzeit sind die Mitarbeiter des Unternehmens Hoch- und Tiefbau aus Ebeleben im Kyffhäuserkreis mit dem Aufbringen der Frostschutzschicht beschäftigt. Die eingebrachten Minerale sollen später das Aufsteigen von Wasser in den Straßenkörper verhindern. Wie sich auf der Baustelle erfahren ließ, soll am Mittwoch der Asphalt aufgebracht werden. Verlegt wurden unter anderem Fernwärmeleitungen.