Auch in der Kreisstadt des Nachbarkreises Mansfeld-Südharz wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Veranstalter Sven-Bolko Heck begründet seine Absage mit der Annahme, dass „die Gastronomie bis nach dem 15. Dezember geschlossen bleiben“ werde.

Noch vorige Woche hatte Sven-Bolko Heck seinen Willen bekräftigt, in Sangerhausen gemeinsam mit dem Gewerbeverein einen Weihnachtsmarkt ausrichten zu wollen. 30 Stände, in der Innenstadt verteilt, schwebten ihm vor. Zugleich hatte er die Nordhäuser Stadtverwaltung für ihr frühes Nein zum diesjährigen Weihnachtsmarkt kritisiert.

„Wir gehen nun an die Planung 2021“, blickt der auch in Nordhausen schon oft aktive Veranstalter voraus. Autofrühling und Altstadtfest sind in der Rolandstadt zwei Höhepunkte.