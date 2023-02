Sanierung am Berufsschulzentrum in Nordhausen: Asbest im Bauschutt sorgt für höhere Kosten

Nordhausen. Der Landkreis Nordhausen investiert in das Berufsschulzentrum, in die Grund- und Regelschule Heringen sowie in die Hainleite-Regelschule in Wolkramshausen. Mehr als 2,8 Millionen Euro werden verbaut.

Der Landkreis investiert in seine Schulen. Die Mitglieder des Kreisausschusses haben neuen Ausgaben in Millionenhöhe zugestimmt.

Allein 2,4 Millionen Euro fließen in die Sanierung der Schulsporthalle des Nordhäuser Berufsschulzentrums in der Straße der Genossenschaften. Der Förderbescheid liegt vor. Ursprünglich waren nur etwa 2,1 Millionen veranschlagt worden. Aber inzwischen ist klar: Es ergeben sich Mehrkosten aus der dringend erforderlichen Sanierung der Entwässerungsleitungen sowie der Feuerwehrzufahrt. Zudem sei das Entsorgen des mit Asbest belasteten Bauschutts teurer geworden.

Rund 354.000 Euro investiert der Landkreis in die Grund- und Regelschule Heringen. Mit dem Geld soll der digitale Wandel vorangetrieben werden. Fachleute schaffen die notwendige IT-Struktur. Die Arbeiten sollen in den Osterferien beginnen.

Ähnliches ist in der Hainleite-Regelschule in Wolkramshausen geplant. Dort kann aber auf die vorhandene IT-Struktur aufgebaut werden. In jedem Klassenzimmer liegt bereits ein Anschluss vor. Der soll nun erweitert werden. Die Kabelkanal- und Router-Arbeiten sollen in den Osterferien starten. Der Landkreis gibt hier 196.210 Euro aus.