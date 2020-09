Sanierung der Nordhäuser Wertherhalle läuft auf Hochtouren

Seit einer Woche laufen die Sanierungsarbeiten der Sanitäranlagen in der Nordhäuser Werthersporthalle. „Ziel ist es, die Halle Schritt für Schritt instand zu setzen und für den Vereinssport wieder in einen annehmlichen Zustand zu bekommen“, sagt Oberbürgermeister Kai Buchmann über die 1993 gebaute Halle. Die WC-Anlagen und Duschen stammen laut Rathaus aus den 60ern und 70ern. Ihre Erneuerung sei in der Historie finanziell unmöglich gewesen.

Ein Auftrag aus dem vorigen Haushaltsjahr macht es nun möglich. Zuletzt entstanden dadurch eine neue Schmutzwasserleitung nebst neuem Verteilerkasten für den Hausanschluss. Im Innenbereich entstehen zwei neue Duschräume und zwei neue Toilettenräume.

Die Baumaßnahme soll bis Jahresende fertiggestellt werden, teilt die Stadt mit. Bereits unterjährig angefangen und kurz vor der Fertigstellung sei dabei die die Sanierung der Kegelanlage. Das Gesamtbudget aus Planung und Bauausführung werden mit rund 250.000 Euro beziffert.