Sanierung des Schiller-Gymnasiums in Bleicherode ist teurer als geplant

Trockenbauer Marcel Jünemann von der Innenausbau Ponick GmbH in Kleinfurra baut die Unterkonstruktion für eine Raumdecke im Schiller-Gymnasium in Bleicherode ein. Die Kosten für die Deckensanierung sind noch einmal angestiegen, so dass der Landkreis zusätzlich 588.062 Euro zahlen muss.