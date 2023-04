Seit mehr als 60 Jahren besteht die Grundschule in Sollstedt.

Sanierung in Sollstedt schreitet voran: Weitere 1,85 Millionen Euro für die Grundschule

Sollstedt. Kreis Nordhausen sichert den Geldfluss für Sollstedt. Somit können die Sanierungsarbeiten an der Grundschule reibungslos fortgesetzt werden.

Die Grundschule in Sollstedt wird saniert. Seit dem dritten Quartal des Vorjahres laufen die Arbeiten. Um den Fortgang des Projektes nicht zu behindern, muss das Landratsamt immer wieder dafür sorgen, dass zu jedem Zeitpunkt die ausreichende finanzielle Deckung gegeben ist. Das bedeutet: Stets rechtzeitig müssen die Haushaltsmittel freigegeben werden. So hat es jetzt grünes Licht für weitere 1,85 Millionen Euro gegeben. Davon sind 1,38 Millionen Euro Fördermittel des Landes. Die restlichen rund 476.000 Euro stammen aus der Schul-Invest-Pauschale. Das Projekt in Sollstedt umfasst die komplexe Innensanierung, die Modernisierung der Turnhalle und des Verbinders sowie den Neubau der Sport- und Freizeitanlagen.