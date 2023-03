Sauberhaftes Ellrich steigt am 25. März

Am 25. März ist es wieder soweit: Die Ellricher treffen sich zum Frühjahrsputz in ihrer Gemeinde.

Ellrich. Bürger der Einheitsgemeinde säubern wieder ihre Stadt und Dörfer. Nur in Werna treffen sich die Bürger erst am 1. April.

Auch in diesem Frühjahr wollen die Bürgerinnen und Bürger der Einheitsgemeinde Ellrich für Sauberkeit in der Stadt und den Ortsteilen sorgen. Aus diesem Grund laden Bürgermeister, Beigeordneter, Stadtrat und die Ortsteilbürgermeister zur Teilnahme an der Aktion „Sauberhafte Einheitsgemeinde“ am Samstag, dem 25. März, ein.

Nach Möglichkeit sollten Handschuhe, Besen und Harke oder ähnliches mitgebracht werden. Nach Abschluss der Aktion wird für das leibliche Wohl gesorgt sein.

Termine: Ellrich, Bauhof der Stadt, 9 Uhr; Rothesütte, Spielplatz, 9 Uhr; Woffleben, Dorfgemeinschaftshaus, 9 Uhr; Appenrode, Dorfgemeinschaftshaus, 9.30 Uhr; Sülzhayn, Haus des Gastes, 9.30 Uhr; Werna, am 1. April, an der Feuerwehr, 9 Uhr.