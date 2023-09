Trotz großer Hitze startete am Sonntagnachmittag der Clean-up-Day der Nordhäuser Adventjugend an der Frauenbergtreppe in Nordhausen.

Saubermach-Aktion an der Frauenbergtreppe in Nordhausen

Nordhausen. Mitglieder der Adventjugend treten am Sonntag in Aktion, um Nordhäuser Frauenbergtreppe von Müll und Schmutz zu befreien.

Trotz großer Hitze startete am Sonntagnachmittag der Clean-up-Day an der Frauenbergtreppe in Nordhausen. Kinder der Pfadfindergruppe „Nordhäuser Grashüpfer“ sammelten mit afghanischen und ukrainischen Frauen und Männern aus den Deutschkursen des Helferkreises des Adventwohlfahrtswerkes viel Müll auf. „Es gab viel Papier, Scherben, Zigarettenkippen oder Hundekot – es war höchste Zeit, dort für Ordnung zu sorgen“, berichtete Doris Lang von der Adventjugend. Viel Mühe machte das Entfernen des Unkrauts aus den Stufen und Gehwegplatten. „Wir hatten genug Wasserkanister dabei, so dass auch alle farbigen Stufen abgewaschen wurden und nun in neuem Glanz erstrahlen. Aber Spaß bereitete uns die Aktion dennoch“, teilte Lang mit.