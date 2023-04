Sause im Nordhäuser Park Hohenrode

Am Wochenende vom 15. und 16. April wird Park Hohenrode gefeiert.

Nordhausen. Deutsche und Ukrainer haben ein Frühlingsfest organisiert. Worauf sich die Besucher freuen können.

Im Villenpark in Hohenrode wird am 15. und 16. April ein ukrainisches Frühlingsfest gefeiert. Die von Deutschen und Ukrainern organisierte Veranstaltung findet an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr statt. Besucher können sich auf ukrainische Speisen und Getränke freuen. Für die kulturelle und musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Für Kinder stehen Malen und Schminken auf dem Programm. Der Eintritt zum Frühlingsfest ist frei.