Schachtbau zieht sich aus Nordhäuser Stadtzentrum zurück

Schachtbau plant, sich von seinen Immobilien im Nordhäuser Stadtzentrum links und rechts der Zorge an der Hesseröder Brücke zu trennen. „Bis Ende Februar soll der Umzug der Edelstahlfertigung von der Bleiche in die Hesseröder Straße abgeschlossen sein. Das versetzt uns in die Lage, die Altliegenschaften an Grimmel und Bleiche vernünftig zu veräußern“, sagt Geschäftsführer Michael Seifert. Verkaufen wolle man das Gelände „im Ganzen“.

Interessenten gibt es, konkreter allerdings will die Geschäftsführung derzeit noch nicht werden. Außer der im Jahr 1912 für Gebhardt & König erbauten Industriehalle an der Bleiche nutzte Schachtbau zuletzt keines der Gebäude mehr auf dem knapp drei Hektar großen Areal beidseits der Zorge. Bis 1978 hatte das Unternehmen hier seine Zentrale, am Industrieweg baute man dann vor den Toren der Stadt neu. Dort hat das größte Südharzer Industrieunternehmen mit seinen knapp 1000 Beschäftigten ein Vielfaches an Platz. Leer steht im Stadtzentrum an der Grimmelallee schon seit Jahren die ab 1900 erbaute und heute unter Denkmalschutz stehende Villa. Das benachbarte Verwaltungsgebäude aus dem Jahr 1956 wurde zuletzt nur noch in geringem Umfang vermietet, etwa an die Dr.-Ebel-Fachkliniken, die es zwischenzeitlich ins Parkallee-Center an der Europakreuzung zog. Theater und Zirkus nutzen das Fabrikgebäude Das 1908 erbaute Fabrikgebäude direkt an der Zorge nutzen aktuell noch das Theater für seinen Fundus und der Zirkus „Zappelini“. Beide planen den Auszug, suchen nach Alternativstandorten. Das ist gerade für die jungen Artisten um Steffi Böttcher und Alexander Jäger nicht einfach, braucht es doch eine Probenmöglichkeit mit einer Raumhöhe von etwa fünf Metern. Bereits vor Jahren war das Schachtbau-Gelände im Nordhäuser Stadtzentrum für ein Hotel- und Kongresszentrum im Gespräch: Es gab einen Betreiber, auch die Planungen waren fertig, ein Förderbescheid vom Land lag vor. Doch die Finanzkrise ließ das Projekt scheitern – die finanzierenden Institute hatten veränderte Anforderungen.