Schadstoffe werden im Kreis Nordhausen gesammelt

Noch bis 24. Oktober fährt das Schadstoffmobil verschiedene Stationen im Südharz an. Der Tourenplan ist unter www.abfall-nordhausen.de veröffentlicht. Am Schadstoffmobil können private Haushalte Kleinmengen bis 100 Kilogramm beziehungsweise Behälter bis 30 Liter kostenlos abgeben. Für Fragen ist die Abfallberatung des Landratsamtes telefonisch unter 03631 / 914 31 20 oder via E-Mail abfall@lrandh.thueringen.de erreichbar.