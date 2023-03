Schantall-Autor Kai Twilfer liest im Nordhäuser Bürgerhaus

Nordhausen. Bestseller-Autor aus dem Ruhrpott stellt am 9. März sein neues Werk in Nordhausen vor.

Anknüpfend an seinen Bestseller „Schantall, tu mal die Omma winken“, ergründet Kai Twilfer in seinem neuen Werk, warum in unserem Alltag so vieles politisch korrekt ablaufen muss und inwieweit das Leben früher befreiter und unkomplizierter war. „Tu dat besser nich: Unglaubliches aus der Welt der neuen deutschen Korrektheit“ stellt der Autor aus dem Ruhrpott beim Lesefrühling der Stadtbibliothek am Donnerstag, 9. März, um 19.30 Uhr im Nordhäuser Bürgerhaus vor.

Twilfer nimmt uns mit in einen mittelgroßen Ort am Rande des Ruhrgebiets. Auf der einen Seite stolze Klein-Großstadt mit Mega-Spaßbad, Einkaufszentrum und Flughafen für Hobbypiloten.

Wohliger Balanceakteiner verkorksten Familie

Auf der anderen Seite spießige Schützenfeste, Stammtische mit Messingglocke und eine der letzten funktionierenden Bundeskegelbahnen Deutschlands. Die perfekte Mischung aus einer Zeitreise in die 70er und der politisch korrekten digitalisierten Hipster-Gesellschaft. Und mittendrin der Autor und seine leicht verkorkste Familie, die mit diesem Mix aus Weltstadt und Provinznest eigentlich ganz zufrieden war. Bis ein ambitionierter Bürgermeister einen kühnen Plan fasst…

Eingebettet in eine Generationengeschichte am Limit des Klischees, beschreibt der Autor eine Realsatire, die augenzwinkernd den Spiegel vorhält und durch die Vielzahl von Fettnäpfchen navigiert, die das tägliche Zusammenleben mit sich bringt – satirisch zugespitzt und mit seiner typisch beobachtenden Art, viel Wortwitz und allerhand Situationskomik.

Der Eintritt zur Lesung im Ratssaal des Bürgerhauses kostet im Vorverkauf 13 Euro (Abendkasse 15 Euro)