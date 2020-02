Scharfe Bestseller: Neue Schau im Nordhäuser Tabakspeicher

Man stelle sich vor, das Ordnungsamt käme zu einem nach Hause und prüfte hier, ob man auch ja gut genug bewaffnet ist. Kaum denkbar heute. Für die Nordhäuser des 13. Jahrhunderts aber nichts Ungewöhnliches: Damals wussten die Bürger um eine gut strukturierte Stadtverteidigung, der sie neben Söldnern gar selbst angehörten. Unter Androhung von Geldstrafen wurde ihre Wehrhaftigkeit daher bei Waffenschauen überprüft.

Für Paul Becker – hier vor einer historischen Rüstung aus dem Museumsarchiv – ist es die erste selbst kuratierte Ausstellung. Foto: Peter Cott

Fakten wie diese lassen sich seit Samstag im Tabakspeicher erfahren, wo unter dem Titel „Eiserne Bestseller – Schwert und Rüstung in Handwerk und Gesellschaft“ eine neue Ausstellung eröffnet wurde. Den Begriff „Bestseller“ konnte Kurator Paul Becker Gästen gleich anschaulich erklären: So seien im Jahr 1557 allein in Nürnberg 90.000 bis 100.000 Klingen geschmiedet worden – und zwar wöchentlich. Hochgerechnet von der Antike bis in die Frühe Neuzeit dürfte Becker daher nicht übertrieben haben mit seinem Titel.

Und genau diese Zeit umfasst auch die Ausstellung: Nicht weniger als 3000 Jahre Evolution des Waffenschmiedens zeigt die Schau, die dabei nicht nur die kulturelle und symbolische Bedeutung von Schwertern – so etwa das des Nordhäuser Rolands – erklärt, sondern auch mit Mythen aus Filmen aufräumt. Der Schmied, der Metall in Klingenformen gießt, er darf ins Reich der Legenden verwiesen werden. „Außer er goss ein Bronzeschwert der Antike“, erläutert Becker und sagt, dass bis zur fertigen Klinge viele weitere Handwerksberufe wie der Sarwürker oder der Plattner nötig waren.

Auch das Gewicht der Waffen dürfte aufhorchen lassen: Zahlreiche Anschauungsstücke – ob Rüstung oder Schwert – aus dem Nordhäuser und Jenaer Museumsarchiv sorgen nicht nur für hohen Schauwert, sondern sind auch mit teils verblüffenden Gewichtsangaben versehen. Gerade bei einem mächtigen Zweihandschwert wird mancher sich die Augen reiben.

Auch das Jenaer Stadtmuseum „Göhre“ steuerte Stücke für die Schau bei. Foto: Peter Cott

Lokalpatriotisch wird Becker, der als Bundesoffizier unter anderem Geschichte studierte und heute in die historische Fechtschule „In Motu“ betreibt, wenn er Besucher auf den Bielenrasen des Jahres 1263 entführt. Ganze acht Tage soll Heinrich von Meißen vor den Stadttorenein prächtiges Ritterturnier veranstaltet haben. Ein Diorama lässt dies wieder lebendig werden. Doch die Kampfeskunst spielte auch knapp 400 Jahre später noch eine große Rolle in der Stadt, weiß Becker und erinnert an Johann Joachim Hynitzsch. Aus einer Familie von Buchdruckern stammend wurde der Nordhäuser Stadtleutnant von Leipzig und sorgte für die wohl wichtigste Übersetzung des weltbekannten Fechtmeisters Salvatore Fabris.

Für den erst 32-jährigen Becker ist es die erste Sonderausstellung, weshalb ihn Museumsleiter Jürgen Rennebach liebevoll als „Frischling“ betitelte und unter den wohlwollenden Augen von Geschichtsenthusiasten wie Peter Kuhlbrodt und Jürgen Grönke in der Riege hiesiger Historiker begrüßte und zugleich für weitere Ausstellungen in die Pflicht nahm. Den warmen Empfang dankte der Kurator mit einer Vorführung historischer Fechttechniken.

Die Ausstellung ist bis 31. Mai zu sehen. Mehr Informationen zur Kampfkunstschule unter www.in-motu.de