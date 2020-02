Schauspielerin aus Bleicherode dreht mit Tatort-Star

Vielen Besuchern des Bleicheröder Weinfestes im vergangenen Jahr dürfte das Duett von Diana Kölling und Christian Feine noch in Erinnerung sein. Die beiden Mitglieder des Ensemble ‘72 sangen „Shallow“ aus dem Film „A Star is born“. Zu diesem Zeitpunkt war Diana Kölling noch nicht klar, dass dieser Song noch eine besondere Bedeutung für sie bekommen sollte. Denn nach ihrer Rolle in „Lotti oder Bleicherode, der etwas andere Heimatfilm“, der von Regisseur Hans-Günther Bücking fast nur mit Laien gedreht wurde, bekam die Amateursängerin die große Chance, bei einem professionellen Film dabei zu sein. Und so wurde aus der Sängerin eine Newcomerin vor der Kamera.

Schon 2018 erwähnte Diana Kölling gegenüber Bücking und seiner Frau, der Schauspielerin Marion Mitterhammer, dass sie gern einmal als Komparsin durch eine Filmszene laufen wolle. Mit einer Hauptrolle im Bleicherode-Film schien dieser Wunsch schon mehr als erfüllt. Doch dann erreichte sie im November, mitten in den Proben zum Karneval, ein Anruf von Marion Mitterhammer, die mit ihrem Ehemann und mit so bekannten Darstellern wie dem Wiener Tatort-Ermittler Harald Krassnitzer oder Bojana Golenac gerade im österreichischen Graz drehte. Eine Rolle sei in ihrem neuen Film freigeworden und ob sie Lust hätte, diese zu übernehmen.

„Ich habe, ohne nachzudenken, sofort Ja gesagt. Es war für mich ein Glücksgefühl hoch 10“, erzählt Diana Kölling von jenem bedeutungsvollem Telefonat. „Ich hatte nur noch drei Tage Urlaub, aber die haben genau gereicht, um die Zeit in Österreich abzudecken“, berichtet die Bleicheröderin, die als Teamleiterin in der kaufmännischen Abteilung der Nordhäuser Stadtwerke arbeitet.

Stadtwerke-Mitarbeiterin in österreichischem Star-Ensemble

Am 11. Dezember ging es dann mit dem Flieger nach Graz. Kaum dort angekommen, wurde die 41-Jährige vom Flughafen abgeholt, und es ging direkt zur Kostümprobe. „Schon da fand ich es beeindruckend, wie alles abläuft. Auch bei unseren Dreharbeiten in Bleicherode war schon alles perfekt organisiert, aber in Graz war es doch noch einmal etwas ganz anderes, halt professioneller“, schildert die Bleicheröderin.

Unter der Regie von Hans-Günther Bücking entsteht der Kinofilm „Taktik“, der auf wahren Begebenheiten beruht. „Hans war in Graz genau so, wie ich ihn in Bleicherode erlebt habe, das fand ich gut“, erzählt Diana Kölling. Sie spielt eine Lehrerin, deren Mann als Profiler bei einer brutalen Geiselnahme in einem Gefängnis vermitteln muss. Mit ihrem Filmpartner und Hauptdarsteller Simon Hatzl, bekannt unter anderem aus der Krimireihe „Die Toten von Salzburg“ mit Michael Fitz, stimmte die Chemie sofort. „Wir haben uns erstmals in der Maske getroffen, und es hat gleich funktioniert“, berichtet Diana Kölling. „Witzig war, dass er mir erzählte, dass er mich gegoogelt hat. Ich hatte das nicht getan, aus Angst, dass ich sonst vor lauter Ehrfurcht kein Wort herausbekomme. Erst am Abend nach unserer ersten gemeinsamen Szene habe ich auch ihn gegoogelt.“

„Ich habe mich sehr wohl gefühlt in Graz. Es war rührend, wie sich das ganze Team um mich gekümmert hat. Alle waren wunderbar zu mir. Ich fühlte mich gut aufgenommen, und es gab keine Sekunde, in der ich mich nicht dazugehörig gefühlt habe. Das war wunderbar. Dabei zu sein und den Profis über die Schulter zu schauen, war wunderschön. Ich habe so viele sympathische Menschen kennengelernt, und ich zehre heute noch von den Erinnerungen“, resümiert Kölling die Dreharbeiten, bei denen sie viel lernen konnte.

Bleicheröderin habe Talent zum Publikumsliebling

Diana Kölling steht schon immer gern mit viel Begeisterung und Talent auf der Bühne, was sie Jahr für Jahr beim Karneval und beim Weinfest, eindrücklich beweist. Jedes Jahr auf der Bühne mache sie selbstbewusster. Und dies alles kann sie nun auch vor der Kamera zeigen. „2019 war mein Jahr, toll, was ich da alles erlebt habe. Erst die Dreharbeiten in Bleicherode und dann in Graz. Es ehrt mich, dass mir Marion Mitterhammer und Hans-Günther Bücking diese Chance gegeben haben“, schwärmt die Mutter eines fünfzehnjährigen Sohnes. „Ich bin stolz darauf, was ich erleben durfte, aber deshalb werde ich nicht hochnäsig und bilde mir gar nichts darauf ein. Ich bin realistisch und sehe alles ganz entspannt“, gibt sich die Neu-Schauspielerin bodenständig. Aber auf die Frage, ob sie es wieder tun würde und sich vor eine Kamera stellen würde, kommt ein ganz klares Ja.

Auch Marion Mitterhammer – eine der Darstellerinnen im Kinofilm „Taktik“ sowie gemeinsam mit ihrem Mann Produzentin, Drehbuchautorin und Regisseurin des Films – schwärmt von Kölling. „Diana ist ein sehr musischer, warmherziger und ganz besonderer Mensch. Es ist erkennbar, wie viele Talente sie besitzt. Unter anderen Umständen hätte sie das Zeug zu einem Publikumsliebling gehabt. Jeder am Set hat ihre Disziplin und Fokussierung auf die Arbeit bemerkt. Und ihr Willen, es gut zu machen, sowie ihre Energie hat allen besonders gefallen“, beschreibt die erfahrene Schauspielerin die Zusammenarbeit mit dem Neuling aus Bleicherode.