Die Polizei konnte am Wochenende zwei Straftaten gleichzeitig aufklären. (Symbolbilder)

Scheibenwischer zerstört und Handy geklaut: Täter in Nordhausen wird schnell gefasst

Nordhausen. Zwei unterschiedliche Straftaten wurden in Nordhausen zur Anzeige gebracht und aufgeklärt. Die Personenbeschreibung in beiden Fällen machte die Polizei stutzig.

Die Polizeibeamten der Landespolizeiinspektion Nordhausen haben am Samstag zwei unterschiedliche Fälle aufklären können. Gegen 18 Uhr wurde die Polizei in die Sundhäuser Straße gerufen. Dort wollte die Halterin eines Fahrzeuges eine Sachbeschädigung an ihrem Pkw anzeigen. Der Heckscheibenwischer war zerstört und entwendet worden. Die Frau konnte eine Personenbeschreibung des Täters angeben.

Zeitgleich brachte ein Bürger auf der Dienststelle der Polizei Nordhausen den Diebstahl seines Mobiltelefons zur Anzeige. Hier hatte ein ebenso männlicher Täter in der Halleschen Straße, während der Fahrer im Auto saß, auf den Beifahrersitz gegriffen und das dort abgelegte Telefon an sich genommen. Anschließend flüchtete der Täter. Auch in diesem Fall konnte der Geschädigte eine Personenbeschreibung abgeben.

Auffällig sei laut Polizei gewesen, dass beide Personenbeschreibungen sich glichen. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen, wurde eine Adresse in der Sundhäuser Straße überprüft. Die dort angetroffene Person, angesprochen auf beide Taten, räumte diese ein und händigte den Beamten das entwendete Handy aus.

Somit konnten beide Taten aufgeklärt und dem Geschädigten das Handy anschließend wieder ausgehändigt werden.