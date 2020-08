Jens Feuerriegel ist Redakteur in Nordhausen.

Schiedunger Lockdown

Schiedunger brauchen in diesen Tagen starke Nerven, sobald sie ihre Ortsgrenzen überschreiten.

Die Möglichkeiten, im Dorf erwerbstätig zu sein, sind überschaubar. Die meisten müssen zum Brötchenverdienen ihren Heimatort verlassen. Fluchtwege führen in alle Richtungen. Man kommt schnell weg, sollte man meinen. Nur in dieser Woche war alles anders. Es gibt Schiedunger, die arbeiten in Nordhausen. Der kürzeste Weg ist die Straße nach Pützlingen und Haferungen. Doch die ist gesperrt, um die Fahrbahn sanieren zu können.

Eine Alternative wäre über den Kuhberg nach Holbach, um über die B 243 in die Kreisstadt zu sausen. Noch ist Holbachs Durchfahrt offen – der Kanalbau aber schon angedroht. Die Freude, dieser Vollsperrung momentan noch entgehen zu können, hält nicht lange an.

Kleinwechsungen ist dicht. Wegen Kanalbau. Man könnte über Herreden ausweichen. Aber Hochstedt ist dicht. Wegen Kanalbau. Schiedunger könnten auf die Idee kommen, über Friedrichsthal und Kehmstedt zu fahren. Aber auch da brauchen sie Geduld. Forstarbeiter fällen Bäume. Zum Teil unter Vollsperrung. Und wer über Trebra schleichen will? Die Baumfäller sind schon da. Zum Teil unter Vollsperrung. Schiedungen benötigt für den nächsten Lockdown keine zweite Viruswelle. Das schaffen schon die Verkehrsbehörden.