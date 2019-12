Schießerei in Keula löst Großeinsatz der Polizei aus

Eine Schießerei hat am Sonntagabend für einen größeren Polizeieinsatz in Keula (Kyffhäuserkreis) gesorgt. Wie Polizeisprecherin Fränze Töpfer auf Anfrage der Thüringer Allgemeinen erklärte, soll ein 30-jähriger Mann aus dem Kyffhäuserkreis gegen 17 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße erschienen sein und auf das Gebäude geschossen haben. Ein 50-jähriger Bewohner habe laut aktuellem Ermittlungsstand daraufhin das Haus verlassen und sei selbst beschossen worden. Als er ins Haus flüchtete, folgte der mutmaßliche Schütze. Als dieser dann jedoch zu Fuß flüchten wollte, stürzte er und wurde durch den Bewohner und einen weiteren 55-Jährigen überwältigt.

Er habe sich bei dieser Flucht verletzt und sei noch am Abend mit einer Handfraktur im Sondershäuser Krankenhaus behandelt worden. Nun sei er aber vorläufig festgenommen, erklärte Töpfer über einen durch die Staatsanwaltschaft erlassenen Haftbefehl. Der 30-Jährige werde noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt, stellte Töpfer in Aussicht.

Selbst Spezialhund im Einsatz

Diesen dramatischen Szenen schloss sich ein Einsatz zweier Polizeistreifen und des Kriminaldauerdienstes an. „In der Nähe des Gebäudes wurden die Waffe und Patronenhülsen sichergestellt.“ Bei der Suche sei auch ein Spezialsuchhund zum Einsatz gekommen, sagte die Polizeisprecherin, der zufolge die Untersuchungen andauern. Man ermittle wegen des versuchten Totschlags sowie wegen des „Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen mit Schusswaffe“. In seinem Wagen sei unter anderem Crystal Meth gefunden worden.

Noch am Mittag wurden in Keula Polizeistreifen gesehen, hieß es von einem Informanten in der Düngemeinde. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um keinen Unbekannten handeln. Neben dem Drogenfund sei sein Wagen nicht zugelassen und mit gestohlenen Kennzeichen bestückt gewesen.

Was zu dem Schusswaffengebrauch geführt hat, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Beamten gehen derzeit von einem innerfamiliären Streit aus. Schon am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr habe der 30-Jährige in Großbrüchter eine 63-Jährige mit der scharfen Waffe bedroht, sagte Fränze Töpfer abschließend.