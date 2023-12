Die Maximator Hydrogen GmbH in Nordhausen bot den neunten Klassen des Schillerygymnasiums Bleicherode einen einmaligen Einblick in die Produktion und den Aufbau eines ortsansässigen Unternehmens mit über 200 Beschäftigten.

Bildung Schiller-Gymnasiasten besuchen Maximator Hydrogen in Nordhausen

Nordhausen Die Schule muss besser auf das Arbeitsleben vorbereiten. Wo könnte dies besser geschehen als vor Ort in einem zukunftsorientierten Unternehmen?

Im Rahmen des Wirtschafts- und Rechtsunterrichts waren die Schüler mit ihren Lehrern Maximilian Simon und Johannes Eichhorn einen Tag lang Zeuge davon, dass in ihrer Region Innovation und Produktion Hand in Hand gehen: Im Nordhäuser Werk von Maximator Hydrogen wurde ihnen die Herstellung von Wasserstofftankstellen gezeigt und in einem Vortrag die Unternehmensphilosophie und Hintergrundwissen zum Thema Wasserstoff nähergebracht. Beim Rundgang durch die Werkshallen konnten anschließend Fragen gestellt werden. Ein Dank gilt den Verantwortlichen der Maximator Hydrogen GmbH, welche diesen Projekttag sehr anschaulich gestaltet haben. red