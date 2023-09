Achtjähriger angefahren – Motorradfahrer schwer verletzt – Schlagstock im Auto

Die Meldungen der Polizei für Nordhausen und Umgebung.

Achtjähriger von Pkw angefahren

Am Freitag gegen 17 Uhr kam es in Herreden in der Straße Vor dem Dorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. An der dortigen Haltestelle stand ein Bus. Ein achtjähriger Junge überquerte hinter dem haltenden Bus die Straße. Der 18-jährige Fahrer eines Pkw VW, der augenscheinlich langsam an dem haltenden Bus vorbei fuhr, bemerkte das Kind zu spät und stieß mit diesem zusammen. Das Kind wurde verletzt und kam zur Untersuchung ins Südharz-Klinikum. Am Pkw des 18-Jährigen entstand Sachschaden im Frontbereich in Höhe von etwa 200,- Euro.

Motorradfahrer schwer verletzt

Am Freitagabend gegen 18 Uhr kam es in Niedergebra in der Halle-Kasseler-Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 74-jährige Führer eines Pkw Ford wollte laut Polizei aus der Parkstraße nach links auf die Halle-Kasseler-Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 61-jährigen vorfahrtberechtigten Motorradfahrer. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Südharz-Klinikum gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 25.000 Euro.

Verbotener Schlagstock im Auto

Am Samstagabend gegen 22.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Nordhausen in der Barbarossastraße einen Pkw VW. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass ein 27-jähriger Insasse einen Teleskopschlagstock zugriffsbereit im Handschuhfach liegen hatte. Der Schlagstock wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

Mehrere Fahrten unter Alkohol und Drogen

Am Sonntag gegen 4.30 Uhr wurde in Nordhausen in der Arnoldstraße ein Pkw Skoda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 36-jährigen Fahrers festgestellt. Der Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,98 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Ein paar Stunden früher, gegen 2 Uhr, kontrollierten Beamte des Inspektiondienstes Nordhausen in Bielen einen Pkw Toyota. Hierbei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 22-jährigen Fahrers festgestellt. Der Alkoholtest ergab den Wert von 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde auch hier verboten. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz wurde gefertigt.

Gegen 0.30 Uhr wurde ein 39-jähriger Kraftradfahrer in Nordhausen am Darrweg kontrolliert. Hierbei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers festgestellt. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 1,15 Promille. Auch ein Drogenvortest war positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.