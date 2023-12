Schlafender Mann löst Feueralarm aus und Einbruch scheitert in Nordhausen

Nordhausen Nicht nur musste Polizei und Feuerwehr ausrücken, weil ein schlafender Mann den Rauchmelder auslöste, es gab auch einen gescheiterten und einen geglückten Einbruch.

Ofen und Zubehör aus Gartenlaube gestohlen

Diebe erbeuteten einen Ofen samt Zubehör im Wert von mehreren Tausend Euro. Dies passierte zwischen dem 3. und 12. Dezember in Bielen. Die Unbekannten drangen in einen Garten in der Alten Leipziger Straße ein und verschafften sich Zutritt zu einer Laube, in der sie ihr Diebesgut fanden. Sie verursachten einen Sachschaden von etwa 400 Euro. Wer Hinweise zur Tat hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon: 03631/960 zu melden.

Schlafender Mann löst Alarm aus

Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Töpferstraße bereitete Essen auf dem Herd zu – und schlief dabei ein. Der Rauch seines Mahls löste in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.45 Uhr den Rauchmelder aus und dieser wiederum einen Einsatz der Polizei und Feuerwehr, welche die Ursache schnell ausfindig machten. Laut Information der Polizei kam es zu keinem offenen Feuer und es entstand kein Schaden.

Gescheiterter Einbruch

Unbekannte versuchten am Donnerstag, gegen 6 Uhr, über die Hintertür gewaltsam in einen Markt in der Halleschen Straße in Nordhausen einzudringen. Dabei lösten sie den Alarm des Geschäftes aus. Bei ihrer Tat wurden die Einbrecher allerdings vermutlich gestört, sodass sie nicht in den Markt gelangten, teilt die Polizei mit. Die Einbrecher verursachten einen Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls. red