Schlagerfans aufgepasst: Vanessa Mai ist Stargast des EVN-Hoffestes in Nordhausen

Die deutsche Sängerin Vanessa Mai ist mit ihrer Band Wolkenfrei Stargast auf dem Hoffest der EVN am 2. September.

Nordhausen. Die Energieversorgung Nordhausen lädt am 2. September auf ihr Betriebsgelände in die Straße der Genossenschaften ein. Ein Gewinnspiel wartet auf EVN-Kunden.

Bald ist es so weit: Die Energieversorgung Nordhausen (EVN) lädt am 2. September ab 16 Uhr zum EVN-Hoffestauf ihr Firmengelände in der Straße der Genossenschaften 93 ein. Moderiert vom gebürtigen Nordhäuser und MDR-Reporter Marc Neblung erwartet die Besucher ein buntes Familienprogramm. Neben Auftritten regionaler Vereine und Künstler wie dem Pianist Alexander John und Geiger Fabian Fromm wird es für die Kleinsten viele Möglichkeiten geben, Sport, Spiel und Spaß zu erleben.

Am Abend verwandelt sich der EVN-Hof schließlich zu einer großen Tanzfläche mit dem Act Madstep sowie den Südharzer DJs Serious und Matthew Deluxe. Als musikalischen Höhepunkt dürfen sich die Besucher auf die Band Wolkenfrei freuen, für die die Frontfrau Vanessa Mai -- pünktlich zum zehn-jährigen Jubiläum der Band – die Rückkehr zu ihren musikalischen Wurzeln ankündigt.

Der Eintritt ist frei. Und so viel sei verraten: Für die Kunden der EVN wird es auch in diesem Jahr wieder ein Gewinnspiel mit hochwertigen Preisen geben.