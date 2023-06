Schlimme Nachrichten aus den Meeren der Welt

Arvid Büntzel über Nachrichten, die ihn beim Segeln begleiten.

Im vorigen Jahr habe ich meinen Bootsführerschein gemacht und fahre fast jede Woche zum See in der Nähe, um für zwei Stunden zu segeln. Auf dem Wasser komme ich zur Ruhe und bin ganz in der Natur.

Diese Woche hatte ich einen Kloß im Hals. Die Nachrichten klingen nach, die Meere sind ein Massengrab. 14. Juni: Nachdem die Andrianna sank, starben mindestens 82 Menschen, über 500 werden vermisst. 20. Juni: Eine Schwangere starb im Schlauchboot auf dem Weg zu den Kanaren. 21. Juni: Zwei Tote vor der marokkanischen Küste, 35 werden vermisst. Auch sie wollten auf die Kanaren. Im laufenden Jahr, schätzen die UN, sind bereits 1159 Menschen im Mittelmeer ertrunken oder werden noch vermisst. Seit 2014 mehr als 20.000 Tote.

„Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen.“ (Micha 7, 19) Das Michabuch hat jedes Unheil des Alten Israels, Vernichtung, Deportation, Flucht miterlebt, verarbeitet und kommt zu diesem Schluss. Gott will eine andere Welt. Eine Welt, in der nicht Leichen auf den Meeren treiben, sondern die Fluchtursachen, unsere Fehlentscheidungen und Schuld endgültig im tiefsten Meer versenkt werden. Das macht die Nachrichten nicht erträglicher, aber es hält mir eine Welt vor Augen, für die es sich wieder zu streiten lohnt.

Arvid Büntzel ist Mitglied der Sankt-Blasii-Gemeinde in Nordhausen.