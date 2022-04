Schlosskonzert in Heringer Bankettsaal

Heringen. Mendelssohn steht im Mittelpunkt des Konzerts am 29. April.

Frühlingshaft beschwingt wird das nächste Heringer Schlosskonzert sein. Zu diesem lädt das Loh-Orchester für diesen Freitag, dem 29. April in den Bankettsaal ein. Beginn des Abends ist 19 Uhr.

Das Konzert ist dem „Wunder Mendelssohn“ gewidmet. Felix Mendelssohn Bartholdy war ein ähnliches musikalisches Wunderkind wie Mozart. Im Alter von 17 Jahren gelang ihm ein Geniestreich mit seiner Ouvertüre zu Shakespeares „Sommernachtstraum“. Das Werk machte ihn weltberühmt.

Das 1. Violinkonzert, welches Tomo Keller, Artist in Resonanz dieser Konzertsaison beim Loh-Orchester, spielen wird, hatte Mendelssohn bereits im Alter von 13 Jahren komponiert. Seine zwölf eindrucksvollen Streichersinfonien, wovon die sechste im Schlosskonzert zu hören sein wird, entstanden im blutjungen Alter von 12, 13 und 14 Jahren. Ebenso jugendlich frisch präsentiert sich das berühmte Oktett Es-Dur, Mendelssohns „Liebstes aus Jugendzeit“. Eintrittskarten können an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse erworben werden.