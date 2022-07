Schmetterlinge faszinieren im Klettenberger Kindergarten

Klettenberg. Die Mädchen und Jungen erlebten die Verwandlung einer Raupe - und waren fasziniert.

Die Lebensabschnitte eines Schmetterlings haben Mädchen und Jungen – die „Hohensteiner Burgspatzen“ – im Klettenberger Kindergarten verfolgt.

Es begann mit gekauften Raupen, die in einem durchsichtigen Gefäß mit Futter lebten. Nach etwa zwei Wochen fingen die Tiere an, sich zu verpuppen. Plötzlich hingen sie alle am Deckel des Gefäßes. Diese wurden sodann mit den Kokons in ein Schmetterlingszuchtnetz gestellt. Nach weiteren fünf Tagen schlüpften nach und nach die bunten Schmetterlinge heraus. „Die Kinder waren sprachlos und freuten sich riesig“, berichtet Katrin Krusche. Mit Honigwasser, Obst, frischem Gras und Blüten wurden die Jungtiere gefüttert, bis sie nach ungefähr acht Tagen – zur Freude der Kinder – in die Freiheit flogen.