Die Dampflok 99 6102 alias „Fiffi“ kehrte in den Harz zurück. Ab dem kommenden Sommer soll sie als rollfähiges Exponat für Austellungen zur Verfügung stehen.

Schmuckstück kehrt in den Harz zurück

Die liebevoll „Fiffi“ genannte Dampflok 99 6102 der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) ist am Mittwoch in den Harz zurückgekehrt. Dies teilt Dirk Bahnsen, Pressesprecher des Unternehmens, mit. In den vergangenen Jahren wurde sie rollfähig aufgearbeitet und wird nach ihrer Komplettierung ab dem kommenden Jahr als rollfähiges Exponat für Ausstellungen zur Verfügung stehen.

„Sie ist zurück, und nicht nur Eisenbahnfans freuen sich darüber“, sagt Dirk Bahnsen. Gemeinsam mit ihrer ebenfalls 1914 gebauten Schwesterlok 99 6101, genannt „Pfiffi“, stellt die jetzt wieder heimgekehrte 99 6102 nämlich ein ganz besonderes Schmuckstück im insgesamt 25 Exemplare umfassenden Dampflokbestand der HSB dar. Nach ihrer Außerdienststellung im Jahre 2008 wurde „Fiffi“ zunächst in das Dampflock-Werk Meiningen zur rollfähigen Aufarbeitung gebracht. Die entsprechenden Arbeiten wurden dann ab dem Jahr 2016 bei der MaLoWa Bahnwerkstatt GmbH fortgesetzt.

Letzte Arbeiten in Wernigerode

Kleinere Arbeiten werden in den kommenden Tagen nun noch in der Wernigeröder Fahrzeugwerkstatt der Harzer Schmalspurbahnen GmbH ausgeführt, bevor die „Fiffi“ im Dezember dieses Jahres nach Gernrode überführt wird. Hier soll die Dampflok dann anschließend gemeinsam mit dem Freundeskreis Selketalbahn, der die Wiederinbetriebnahme im Jahre 1997 mit ermöglicht und die Lok viele Jahre betreut hatte, komplettiert werden.

Perspektivisch ist vorgesehen, die „Fiffi“ dann ab dem Sommer 2020 als rollfähiges Exponat auf Ausstellungen zu zeigen. Ihre bauartgleiche Schwester 99 6101 alias „Pfiffi“, die seit 2014 mit Fristablauf abgestellt ist, soll dagegen zukünftig wieder dampfen. Ein genauer Zeitpunkt hierfür steht aktuell allerdings noch nicht fest.

Ursprünglich wurden beide Loks von der Firma Henschel als Versuchslokomotiven für die Heerestechnische Prüfungskommission der Heeresfeldbahnen gebaut.