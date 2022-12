Schnelle Hilfe für betroffenen Familien in Steigerthal

Steigerthal. Bei einen Brand in Steigerthal verlieren zwei Familien ihre Häuser. Den Betroffenen wird schnelle Hilfe zugesichert.

Bei dem Brand in Steigerthal, bei dem zwei Familien ihre Häuser verloren, konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr der Stadt und durch die Unterstützung weiterer Kameraden aus dem Landkreis, eine größere Brandausbreitung vermieden werden. Auch in der Nacht waren Einsatzkräfte vor Ort, um letzte Glutnester aufzuspüren und zu löschen.

Steigerthals Ortsteilbürgermeisterin Marita Brehm und Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) machten sich ein Bild von der Lage. „Wir sind froh, dass bei dem Brand keine Personen zu Schaden gekommen sind. Unsere Gedanken sind natürlich bei den Familien“, so Kai Buchmann. „Im Namen der Stadt und ihrer Bewohner danke ich allen Einsatzkräften für ihre Arbeit. Wir halten zusammen, wenn es darum geht, Menschen in Not zu helfen“. Die Stadt hat umgehend Maßnahmen für die Renovierung der Wohnung im Dorfgemeinschaftshaus veranlasst. Darüber hinaus wird die Verwaltung die Betroffenen mit Gutscheinen von Einkaufsmärkten unterstützen. Insgesamt waren rund 75 Kräfte aus den Feuerwehren, der Polizei, dem Rettungsdienst und der Energieversorgung am Einsatz beteiligt. Als Herausforderung stellte sich die Wasserversorgung heraus. Hier wurde einmal mehr der Vorteil eines Löschwasserteichs deutlich.