Schneller Griff zur Motorsäge

Kristin Müller hält die Rechtsprechung zur Verkehrssicherungspflicht in Parks für veraltet.

Regnet es wenig, haben Bäume das Nachsehen. Die Retter von Hohenrode wissen das nur zu gut. Trockenheit und Hitze führen dazu, dass unsere Parks künftig anders aussehen. Doch bestimmt nicht allein das Klima.

Auch ökonomische Erwägungen spielen eine Rolle. Die Baumfällarbeiten an der Zorge sind ein Beispiel dafür. Die Verkehrssicherungspflicht wird als Grund angeführt. Man will nicht riskieren, dass ein Auto von einem Ast demoliert wird oder gar Menschenleben in Gefahr geraten. Denn dann müsste der Grundeigentümer für den Schaden haften. Und Versicherer lassen sich das Übernehmen dieses Risikos gut bezahlen.

Zeitgemäß ist diese Rechtsprechung zur Verkehrssicherungspflicht nicht mehr. Zumindest in Parks sollte gerade nach den jüngsten Hitze- und Dürresommern klar sein, dass ein Spaziergang eben gewisse Risiken mit sich bringt – jeder Einzelne sollte diese denn auch selbst tragen.

Im Wald ist das längst so. Die Waldbesitzer haften nicht für sogenannte waldtypische Gefahren, also für solche, die von Bäumen, anderem Aufwuchs und dem Bodenzustand selbst ausgehen.

Warum sollte das nicht auch für Parks gelten? Der Staat als Grundstücksbesitzer wäre entlastet. Vielleicht würde dann weniger schnell zur Motorsäge gegriffen.