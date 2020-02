Der Mobilfunk-Empfang in den Südharzer Dörfern lässt oft zu wünschen übrig. Jetzt wurde der Empfang in Heringen mit einer neuen Station verbessert.

Schnellerer Mobilfunk in Heringen

Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland baut sein O2-Mobilfunknetz im Landkreis Nordhausen derzeit umfangreich aus, um den Kunden vor Ort eine bessere Mobilfunkversorgung für Telefonate und ihre digitalen Anwendungen zu bieten. Das teilte Telefonica unserer Zeitung mit. Im Zuge seines aktuellen LTE-Ausbauprogramms hat der Netzbetreiber eine neue LTE (4G)-Station in Heringen errichtet. Die neu in Betrieb genommene LTE-Station ergänzt die bisherige GSM (2G)- und UMTS (3G)-Technik an dem Standort. Dadurch würden mehrere Tausend Menschen in der Umgebung zum Teil erstmals von der neuen Netztechnologie sowie damit verbunden von einer schnellen und flächendeckenden LTE-Versorgung im O2 Mobilfunknetz profitieren.