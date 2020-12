Ellrich. Die Telekom hat das Glasfasernetz in Ellrich und in den Ortsteilen Gudersleben, Sülzhayn und Werna ausgebaut.

Schnelleres Internet für 1700 Haushalte in und um Ellrich

Rund 1700 Haushalte in Ellrich und in den Ortsteilen Gudersleben, Sülzhayn und Werna können ab dem 11. Januar kommenden Jahres schneller ins Internet. Die Deutsche Telekom hat dafür Glasfaser verlegt und zehn Verteiler neu aufgestellt oder mit moderner Technik aufgerüstet. „Das neue Netz ist so leistungsstark, dass das Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind“, kündigt Telekom-Pressesprecher Georg von Wagner mit.

Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt mit der technischen Neuerung auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde (MBit/s). Beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s. Einige Bereiche in Ellrich und im Ortsteil Rothesütte waren bereits in einem vorangegangen Ausbauprogramm mit bis zu 100 MBit/s bzw. bis zu 250 MBit/s versorgt worden, so Georg von Wagner.

„Damit wird das Leben und Arbeiten in Ellrich noch attraktiver. Wieder ein Stück Lebensqualität mehr“, lobt Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) den Fortschritt.

Gebucht werden kann das schnelle Internet laut Unternehmen telefonisch unter 0800/330 3000 für Neukunden oder unter 0800/330 1000 für Bestandskunden. Kleine und mittlere Unternehmen werden beraten unter der Telefonnummer 0800/ 330 1300. Zudem informieren die Fachgeschäfte in Nordhausen am Kornmarkt 6 oder in der Landgrabenstraße 6.