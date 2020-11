Schnelles Internet für Ellrich, Sülzhayn und Werna

Ellrich. Die neuen Leitungen für die Südharzstadt sollen am 7. Dezember freigeschaltet werden.

Eine gute Nachricht für viele Bürger der Einheitsgemeinde hatte Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) am Montagabend auf der Sitzung des Hauptausschusses des Ellricher Stadtrates. „Die Telekom hat uns darüber informiert, dass am 7. Dezember das Breitband in Ellrich, Sülzhayn und Werna ans Netz geht“, sagte er. Die Ellricher können dann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 MBit im Internet surfen. Voraussetzung dafür ist der Abschluss eines Vertrages mit dem Telekommunikationsunternehmen.

„Gudersleben muss noch etwas länger warten. Dort soll die Leitung erst am 11. Januar 2021 freigeschaltet werden“, blickte Pasenow voraus. Die Ortsteile Appenrode und Woffleben sind bereits von der Firma IT-Systeme Schuller aus Badra mit schnellem Internet versorgt worden.