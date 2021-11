Schnuppertraining im Zirkus Zappelini in Nordhausen

Nordhausen. Das Nordhäuser Projekt hat freie Plätze für Kinder und Jugendliche der Region.

Viele Kinder und Jugendliche tummeln sich im Nordhäuser Zirkusprojekt Zappelini. Um noch mehr Interessierten die Möglichkeit zu geben, das Angebot kennenzulernen, bietet Zappelini ein dreiwöchiges Schnuppertraining im Jugendclubhaus an. Hier warten freie Plätze auf neugierige Spieler, die sich gerne in Akrobatik, Jonglage und anderen Zirkusdisziplinen ausprobieren möchten. Trainiert wird jeden Montag von 14 bis 15.20 Uhr und 15.30 bis 17 Uhr im großen Saal des Jugendclubhauses. Die Kurse richten sich an alle schulpflichtigen Kinder und Jugendliche, die Spaß am Training haben.

Wer die Zappelinis live erleben möchte, hat am 20. und 21. November in der neuen Show „Klingel kaputt, bitte klatschen!“ im Nordhäuser Theater Gelegenheit dazu.

Interessierte am Schnuppertraining melden sich bei Steffi Böttcher unter Telefon: 0176/2329 7983.