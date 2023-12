Schock für eine Rentnerin in Nordhausen: Dieb steigt auf ihren Balkon

Nordhausen Betagte Witwe beklagt in Nordhausen den Verlust mehrerer Gegenstände, die vor allem einen emotionalen Wert für sie haben. Die Polizei ermittelt und sucht den Ganoven.

Die Polizei in Nordhausen sucht einen dreisten Dieb. Das Opfer ist eine ältere, verwitwete Dame. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Albert-Traeger-Straße. Die Seniorin lebt in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Sie alarmierte die Polizei und schilderte den Beamten, dass ein unbekannter Täter vermutlich in der Nacht zum vergangenen Donnerstag sieben Keramikfiguren (Vögel sowie Jahreszeitenfiguren) und sechs Solarleuchten vom Balkon entwendete. Da vor allem die Figuren einen hohen emotionalen Wert haben, hofft die Geschädigte, diese zurückzubekommen. Den materiellen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 100 Euro. Viel schlimmer ist aber, dass die betroffene Rentnerin derzeit in heller Aufregung leben muss.